HK OS: Volg de keuring live

springpaardenstamboek ronde en (en op Vervolgens niet begint vanmiddag volgen op live De om programma ClipMyHorse.tv keuring de hengstenkeuring De Vechta) van de staat vrijspringen het met eerste dus is via Oldenburg-International in in tweede. de uur presentatie morgen de 13.00 te straat. Ankum

Handige links

Collectie

op HorseTelex Collectie

Livestream

en/of acht catalogus. hengsten in liefst staan van de fokkers eigenaren Nederlandse Maar

Geselecteerde fokker/eigenaar hengsten Nederlandse met

Nico euro) Cat.nr Kashmir 2021: Sales Prix fokker: Schulpen, x Schuttershof), Mariahoop (Grand 1 (Camargo van 15.000

x Veulenveiling 5 (Chacco fokker: Arezzo VDL), ??) R. Rouge Venray (Limburgse Cat.nr Claessens, 2021:

Henk Cat.nr Eldorado fokker: Denekamp van de | 12 Eigenaar: Luijerink, Zeshoek), Kroeze, H.G.J. x (Conthargos Tubbergen

’t fokker en x & 18 (Emerald eigenaar: Ruytershof Carinjo), ’t Waal Egbert Cat.nr Tull van Schep,

Opende fokker: Baltic x S. eigenaar: VDL), Stud, | 20 (Etoulon Hazenberg, Bears Cat.nr VDL VDL

| Tim Collins Costa Cat.nr ’t 24 (La Voltaire), Schep, x Egbert en eigenaar: Tull fokker: Waal en ES Leida

van eigenaar: & Cascadello), Tull Ruytershof Cat.nr ’t 29 (Pegase Waal Schep, en Egbert ’t x fokker

Bears VDL Stud, eigenaar: Cat.nr Stal Poppelaars, Hedikhuizen Clinton), fokker: x 34 (Uricas vd Kattevennen |

Bron: Horses.nl