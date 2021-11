Morricone en Checkter uitgeroepen tot VTV Oldenburger Hengsten van het jaar

Op de Oldenburger hengstenkeuring in Vechta zijn dressuurhengst Morricone en springhengst Checkter VTV Oldenburger hengsten van 2021 geworden. Ze verdienden deze prijs voor hun sport- en fokkerijprestaties. De fokkers van deze paarden werden beloond met een cheque van 1.000 euro.

De Millenium-zoon Morricone, geboren in 2012, is gefokt door Heinrich Vahle en in eigendom van Gestüt Bonhomme. In 2015 was Morricone de dressuurwinnaar van zijn 30-dagentest in Adelheidsdorf met een eindscore van 9,33. Dankzij zijn fokprestaties in combinatie met zijn goede prestaties onder het zadel werd de zwarte hengst in 2016 uitgeroepen tot Hauptprämiensieger in Vechta. In zijn debuutjaar bracht hij drie goedgekeurde zonen.

VTV springhengst Checkter

Schimmelhengst Checkter (Cellestial x Lord Pezi), geboren in 2013, is gefokt en in eigendom van Böckmann Pferde GmbH. Nadat hij in 2017 het eerste deel van zijn verrichtingsonderzoek in München-Riem aflegde met een nog nooit eerder behaalde score van 9,66, zat hij het jaar erop in de toppers van de sporttest in Verden met een score van 9,13. In 2018 werd hem de Hauptprämie uitgereikt vanwege zijn prestaties in de testen en vooral voor de kwaliteit van het eerste veulenjaar. Dit jaar sprong de schimmel in de klasse S en werd onder andere derde in Mühlen onder Leonie Böckmann.

Bron: Horses.nl/Oldenburger Pferdezuchtverband