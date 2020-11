OS-keuring in één dag, dressuurhengsten twee dagen

Het Oldenburger Verband had er deze zomer al rekening mee gehouden dat een keuring met publiek dit jaar lastig zou worden en zo blijkt nu ook in november. Ook is het programma van de keuring, die volgende week op de agenda staat (19-22 november), anders dan andere jaren: de keuring voor springhengsten (OS) wordt in één dag afgewerkt, de keuring voor dressuurhengsten duurt twee dagen.