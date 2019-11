Overdreven springende hengst de ring uitgestuurd in Vechta

Op de hengstenkeuring van springpaardenstamboek Oldenburg-International kreeg fokkerijleider dr. Wolfgang Schulze-Schleppinghof een groot applaus toen hij het vrijspringen vroegtijdig afbrak bij een hengst. De overdreven springende cat.nr 7 (Comfort x Lord Pezi) was volgens de Oldenburger hengstenkeuringscommissie niet te beoordelen. "Het spijt ons zeer, maar we zijn niet in staat dit paard objectief te beoordelen", zei Schleppinghof toen hij de hengst de ring uit stuurde.

Ook andere hengsten die een opvallende achterhandtechniek toonden, vingen bot bij de OS-hengstenkeuringscommissie. Een voorbeeld daarvan was de door Bennie Wezenberg uit de moeder van C&G Arrayan, Grandessa (v. Grannus), gefokte Mistral W (v. Diamant de Semilly). Deze hengst klapte zo overdreven uit dat hij meermaals in problemen kwam met de landing.

Cat.nr 7 v. Comfort



Mistral W



Bron: Horses.nl

