De KWPN-hengst Solitair heeft in Rastede de kampioen geleverd van de elitekeuring van Oldenburg-International. Con Sugar (Solitair x Check In x Contendro I), die eerder al een 8,88 scoorde in haar merrietest, werd bovenaan gezet. Op de plaatsen 2 en 3 volgden dochters van Casiro en Lordanos.