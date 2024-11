Toni Haßmann in OS keuringscommissie

Drievoudig Derby-winnaar Toni Haßmann vervangt Peter Weinberg in de keuringscommissie van Oldenburg-International e.V. (OS). Peter Weinberg was twintig jaar lang actief in de keuringscommissie en was op eigen verzoek niet herkiesbaar.

Peter Weinberg was vroeger zelf actief in de springsport en was de laatste jaren actief als trainer en chef van het Belgisch springteam. Onder zijn leiding verzamelden de Belgen meerdere medailles op grote kampioenschappen. Weinberg wordt nu vervangen door Toni Haßmann. Haßmann is zelf actief in de internationale springsport en won tot drie keer toe de Hamburger Derby. Samen met zijn vrouw Clarissa Haßmann Crotta runt hij een eigen stal in Ibbenbüren.

Bron: Oldenburger Verband