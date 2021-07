Toulon levert OS-kampioene, merries van Dallas VDL en Tangelo in kopgroep

Oldenburger-International deed haar naam weer eens eer aan. Op de elitekeuring een Brillantring (kopgroep) vol met internationaal topbloed. Aan kop kwam de Belgisch (en natuurlijk een beetje Nederlands)-Franse-Duitse mix Tiramisu (Toulon x Diamant de Semilly x Voltaire), die in haar merrietest een 8,77 scoorde met een 10 voor het vrijspringen.

Gerd Sosath was uiteraard ook weer van de partij met zijn Heida-merries en zijn Late Night Berlin (Casino Berlin x Quality) werd tweede. De derde plaats ging ook naar een Belgisch-Franse mix: Unique (Ogano Sitte x Le Tot de Semilly).

Merries van Dallas VDL en Tangelo van de Zuuthoeve

Dochters van KWPN-hengsten Dallas VDL en Tangelo van de Zuuthoeve deden ook nog mee in de top. Discovery (Dallas VDL x Last Liberty) en Tulipe (Tangelo van de Zuuthoeve x Quidam de Revel) mochten ook terugkomen in de kampioensring.

Uitslag

Bron: Horses.nl