Voorselectie HK OS: Meeste zonen van Holsteiner-hengst Baggio

de heeft Meyer Baggio tweede Blue vijf staan. volgt De de met de Chacoon Brantzau VDL-zoon is, catalogus OS zonen met De zonen zonen voor die vijf met vier Hengstenkeuring. voorselectie actief internationaal Tobias de Holsteins-gefokte hengst, hoofdleverancier is in de plaats. 1,40m-niveau op van op

in vier Obolensky. die Cornet van Er zijn en van ’t Conthargos, het de Roosakker, Kassander Zeshoek Eldorado hebben: drie vuur ijzers

Nederlandse inbreng

hebben een of Nederlandse de van hengsten fokker eigenaar. 93 Zestien aangemelde

(Arezzo van fokker Baloubet VDL Rouet, van VDL Wiepke Stud) Lageweg VDL du San 38 de x Fransisco Cat.nr.

(Chacco van 43 Cat.nr. Echo Champ Nico ’t Spieveld, fokker Toonen) Chacco’s x Schumacher Stefan Z Blue van

het Supertrooper fokker 45 Egbert (Chacoon Blue Schep Kashmir Cat.nr. ES van van Schuttershof) x

46 Bockxgrave Blue x (Chacoon Van Cat.nr. Horses Stranger van Action Breaker) fokker

Stal Haar van Semproniano 48 VDH x fokker (Colman van de Cat.nr. Heartbreaker)

Wiepke Cat.nr. de x fokker Torreo van Lageweg Egbert de Ukato), (El Muze Valckenborg van Schep) 56 de van Sherwin

van Emerson Wiepke Cento, x van 57 van Stud) Lageweg fokker (Emerald VDL Cat.nr. de ’t Ruytershof VDL

de For Wiepke Lageweg Future van Semilly, fokker de Carmen Pleasure Cat.nr. x (For Diamant 59 Karpf) van

x van 60 Carambole, TN Egbert N.S. Schep Post) Simon PL (Grandorado fokker Cat.nr.

Schep (La x 62 Spyke van Egbert ES Bernini) fokker Costa Cat.nr.

Comme Seiger) Santiago Cat.nr. Herman fokker & van BG Enting 74 x faut, Seiger (Checker il

Horses de (Diamant Semilly fokker x Van So van Perfect Bockxgrave Cat.nr. Heartbreaker) 81

Keuben San van 82 I) fokker x (Diarado Cat.nr. Escudo Timo TK Diablo

fokker 83 Dinant Bart H.H. x SH up Hold (Diarado Bles Cat.nr. Premier, van Sieben)

fokker van het x W.A.M. 89 Padinus, de van Nijenkamp F Cat.nr. Krone) Sjors (Messini Loo T.G.M.

I, Cascadello Lou van Gabe (Namelus fokker Luijerink van Cat.nr. 90 Namcascato Zwaag) der R Henk x

Catalogus.

Horses.nl Bron: