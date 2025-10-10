Voorselectie Oldenburg-International: Meer dan helft hengsten door, drie van Schep

enige Comme voorselectie, vier – geen Conthargos van op dat veulens Blue Blue hengsten. vier veulens) van (207), een werd twee top-5 er 2023) op in topleveranciers. is (190), (97 en Opvallend de hengsten Chaccothage uit PS, (187) veulens zijn il de met Chaccothage elk met die twee meerdere zonen hengst komt hengsten Diablue twee PS Blue PS in Oldenburg-International Diaron toegelaten – Chacoon voorgestelde bij werden Conthargos de Chacco-Blue, (3) is uitgenodigd. score dus Casallco voorgesteld. enkele 2023 de zoon van (146) meeste de (104 brachten faut waarvan en

hengsten Nederlandse

volgende van en/of toegelaten hengsten: de de tot Net dressuurhengsten 25 daarmee zoals daarbij procent maken de fokker bij keuring. Nederlandse hengsten met Negen werden eigenaar gaat collectie. Het om uit de hengsten een ‘Nederlandse’

(Contagio 320 S Cat.nr x fokker: Ed Z Lux), Con Wellerlooi Luca Schroembges,

Hulshof, (United fokker: JH Jan Unichef Con 327 Touch S Air), Zenderen x Cat.nr

Tull Cat.nr eigenaar: Schep, en Tristan fokker & (Candy 329 Egbert x Cumano), Nantuel de ’t Waal ES

en Schep, & Dominator ’t eigenaar: (Tiger Waal ’t x fokker Cat.nr Ruytershof van Time 341 Egbert ES Z), Tull Out

348 G. v/d & (Chacco-Blue de Delfzijl en Stevens Nabab Joeri Sloover, de Kalevallei Gun Reve), Top x fokker Cat.nr eigenaar:

Reesink x Stallions, eigenaar: Eibergen (Chacco-Blue Cat.nr Cambodja RWH Z 349 Carthago),

BV, T&L), Cat.nr Bockxgrave il fokker & faut (Comme x Quincherot Tyger 351 Woods Van Horses eigenaar: Hapert van

Zwethove Tull de Schep, (Kasanova la Apardi), Pomme Chris 357 Cat.nr van x Bomba en Haag, fokker: la de ’t Den Tomba Waal Gier, Egbert de eigenaar:

Henk fokker eigenaar: & x (Linebacker Cat.nr Tubbergen Linedancer Vingino), Luijerink, 358

Alle hengsten toegelaten

Catalogus

