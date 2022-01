17 hengsten toegelaten tot Oldenburger zadelkeuring, twee ‘Nederlandse’ hengsten

Op de voorselectie voor de Oldenburger zadelkeuring in Vechta (31 maart - 1 april) zijn 17 hengsten geselecteerd. Daaronder twee Nederlandse fokproducten: Barton de Jeu (Baron x Don Romantic) van OPS-Horse uit Warendorf werd gefokt door Emmy de Jeu en Othello A (Daily Diamond x Lord Leatherdale) van Gestüt Fohlenhof uit Hassloch werd gefokt bij T. Allers uit Neer.

Verder komt de in Amsterdam woonachtige Lauren Asher met de in België gefokte Jack Daniels van Hof ter Wilde (Jovian x Diamond Hit). Verder is er Nederlandse invloed via Zack (drie Secrets, een Sezuan en een Zackerey) en Glamourdale (twee zonen toegelaten).

