38 dressuurhengsten naar Oldenburger Keuring

De selectie voor de Oldenburger keuring staat. Vorige week werd al bekend welke springhengsten werden geselecteerd en nu is ook de dressuurcollectie bekend. Van 160 voorgestelde hengsten kregen er 38 een ticket voor de keuring. Daaronder vier Nederlandse inzendingen.

Reesink Horses kreeg twee hengsten doorverwezen naar de keuring, die 19 tot en met 21 november (zonder publiek) op de agenda staat. Het gaat om cat.nr 92 (Bordeaux x Quattro B x Grandeur) en cat.nr 147 (Vitalis x Florencio x De Niro).

Stoeterij Turfhorst stelt één hengst voor: cat.nr 156 (Fürstenball x Sandro Hit x Donnerhall) en cat.nr 74 (Habanna x Frühling x Jazz) is geheel Nederlands: hij wordt voorgesteld door zijn fokker Antoon van de Wiel uit Waalwijk. Mede-eigenaar is A. Nabbe uit Waalwijk.

Vitalis, For Dance en Secret

Vitalis is topleverancier met vier zonen op de keuring, For Dance heeft er drie. Uit de eerste jaargang van Secret verschijnen twee hengsten op de Oldenburger keuring, eentje daarvan komt uit de volle zus van Rubin Royal en Romanov.

Secret werd in januari 2017 op een thuiskeuring door Oldenburg goedgekeurd en daarmee was Oldenburger ‘er het eerste bij’. Toch werden er in Oldenburg op de voorselectie heel wat minder Secrets voorgesteld dan in Hannover: 9 versus meer dan 30.

Nederlands bloed ruim voorhanden

Nederlands bloed is qua vaders weer ruim voorhanden: naast zonen van Vitalis en Habanna, kregen ook zonen van Franklin, Bordeaux (2), Desperado (2), Ibiza en Vivaldi een ticket.

Complete uitslag

Catalogus

Bron: Horses.nl