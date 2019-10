45 dressuurhengsten naar Oldenburger keuring

In drie dagen tijd selecteerde de Oldenburger hengstenkeuringscommissie 45 hengsten voor de hoofdkeuring (21-23 november) uit een aanbod van rond de 180 hengsten. Onder de toegelaten hengsten flink wat Nederlandse inzendingen (fokkers en/of eigenaren) en ook Nederlandse invloed qua vaders. Met vier toegelaten zonen uit zijn eerste jaargang is Asgards Ibiza (v. Desperado) topleverancier.

Vier hengsten van Nederlandse eigenaren mogen naar de hoofdkeuring. Het gaat om de door Lia van Baalen gefokte Maddox Mart (Hennessy x Bordeaux) van Verhagen Horse Service en de VDL Stud, de recent door Glock aangeschafte Dream of Stallions (Dream Boy x Fürstenball), de door de Bemihoeve gefokte Montreal (Ferdeaux x Johnson) van de VDL Stud en een Morricone x Sir Donnerhall I van Eugene Reesink.

Nederlandse fokkers

Verder komt er nog een aantal hengsten van Nederlandse fokkers. Hier gaat het om de door P. Nijssen gefokte Maxim-N (Toto jr x Johnson), die op de Limburgse veulenveiling met 23.000 euro de dressuurtopper was in 2017. Hij werd daar verkocht aan Gestüt Gut Neuenhof die hem nu voorstelt op de keuring. Verder kreeg ook de door M. van de Biggelaar gefokte Mc Dreamy TS (Dream Boy x Fürst Heinrich) een ticket voor de hoofdkeuring.

Nederlandse vaders

Tenslotte zijn er een flink aantal hengsten met Nederlandse vaders. Ibiza, die in Hannover ook al goed vertegenwoordigd is met vier zonen, heeft er in Vechta ook vier bij. De door Luc Boogert uit Winterswijk gefokte voshengst toont dit jaar zijn eerste jaargang. Verder is er Nederlandse invloed via Vitalis, die twee zonen uit interessante moeders op de keuring heeft. Het gaat om HP Valentino (Vitalis uit A La Fasine v. Apache x volle zus For Romance I en II) en een Vitalis uit Weihronce (For Romance I x Weihegold). Vader Vivaldi heeft zelf ook nog een zoon op de keuring en dat geldt ook voor Bordeaux, Don Olymbrio L, Indian Rock (eerste jaargang), Franklin, Fürst Jazz (eerste jaargang), Don Juan de Hus en Grey Flanell.

Bekijk hier de lijst met toegelaten hengsten

Bron: Horses.nl