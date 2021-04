515.000 euro voor Oldenburger kampioen Splendid

De kampioen van de Oldenburger zadelkeuring, Splendid (San Amour I x Dream Boy), is voor 515.000 euro afgeslagen in de online veiling. De hengst van fokker Rob Zandvoort maakte de hooggespannen verwachtingen daarmee meer dan waar. Ook voor de tweede reservekampioen Frascati (Frascino x Lauries Crusador xx) en de Da Costa-zoon werd diep in de buidel getast. Ze brachten beide meer dan 80.000 euro op.

De Frascino-zoon wisselde voor 84.000 euro van eigenaar. De Da Costa uit een moeder van Dankeschön is verkocht voor 81.000 euro.

Nog twee hengsten brachten meer dan 50.000 euro op: First Rock Star (For Romance I x Rock Forever NRW) ging voor 52.000 euro van de hand en de door de Bemi Hoeve gefokte Next Level (Desperado x Jazz) van Reesink Horses bracht 51.500 euro op.

Lees ook:

Complete veilinguitslag.

Bron: Horses.nl