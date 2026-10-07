68 dressuurhengsten toegelaten tot Oldenburger hoofdkeuring, 15 met een Nederlandse connectie

Savannah Pieters
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68 dressuurhengsten toegelaten tot Oldenburger hoofdkeuring, 15 met een Nederlandse connectie featured image
Foto: Oldenburger-Pferde.de
Door Savannah Pieters

De afgelopen twee dagen verschenen rond de 140 dressuurhengsten voor de hengstenkeuringscommissie van het Oldenburger Verband. Maar liefst 68 hengsten (bijna de helft dus) werden toegelaten tot de keuring. Daarvan vijftien met een Nederlandse fokker en/of eigenaar, waaronder twee van Van Bockxgrave Horses (beide zonen van Tie Break) en twee van Reesink Horses (waaronder een McLaren uit de moeder van Vaderland).


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