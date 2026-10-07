68 dressuurhengsten toegelaten tot Oldenburger hoofdkeuring, 15 met een Nederlandse connectie

(Bon hoofdkeuring zonen Hengstenkeuringskampioen Oldenburger presenteerde, daar de naar vertegenwoordigde kregen hij (januari Vechta hoofdleverancier. voor uitnodiging Van kwamen de Bon en zes Sezuan), daarmee elftal en elf een ook daarmee dat 2023) de Courage voormalig x zijn de hengst. die er is was Van debuutjaargang Esprit best

Gold door. vijf kreeg ronde x zien, vier zijn zonen stalgenoot de eerste een (Vivaldi liet er Romance van zijn Voor er I) x jaargang Gold (Viva was Viva For Zijn een V-Power alle die Fidertanz), 100%-score: zijn verder. vijf

van (Dream acht die heeft, er door. vijftig Dynamic kreeg vielen van zo de Bon goedgekeurde Escamillo vijf (Bon zes Van vier van Donnerhall af. Sir de zonen Dream Boy Rohdiamant) de de twee kregen (Escolar Courage al licht, inmiddels I), Coeur drie rond groen Vivaldi) er x x van x

Nederlandse inbreng

fokker eigenaar van en/of Nederlandse Door zijn:

eigenaar: Goodtimes). & Horses Ultimate – x (Tie Break Bockxgrave Dream Fokker 29 Cat.nr. Van

x Expectation J.A. – Fokker Unique (Expectation eigenaar: Smits Negro). 48 Cat.nr. & PS

van Wiepke x 53 Lageweg eigenaar: de Fokker: Korenberg, for – H.W.M. (Kyton Up Cat.nr. Fun Tuschinski).

Usher x Taonga Stal Scot Franklin). SSF Tolman, Cat.nr. 56 Fokker: (Obsession eigenaar: – 104

eigenaar: Horses & – x Bockxgrave Van Unstoppable Cat.nr. Desperado). Break 63 Fokker (Tie

– Bolero Fokker: Rowold, Vitalis). N.N. Stallions Moritz (Bon Cat.nr. Reesink x 69 eigenaar:

Cat.nr. 75 (Dutch Baune Governor). – Fokker: First A. Stables HT Hofenk, Unique Dream x Choice eigenaar: H. &

Gestüt eigenaar: Lewitz, – Equine (Escamillo Fokker: 2S I Investments Escalation Revolution). 79 Cat.nr. x

x Apache). WSJ Bouwman, 80 Cat.nr. (Escanto eigenaar: A.A. PS Bouwman, Unesto – Fokker: WSJ Angelina Dressage

x van – Cat.nr. (McLaren Rythmus der Fokker: Meer, Lord Leatherdale). eigenaar: 86 Ultravox C. Witte-Scholtens Stal JCS

Stal Krack – C). Cat.nr. 88 Bunt, Manchester eigenaar: x (McLaren Fokker: Reesink Stallions

Desperado). W. x Os Vos, N.D. Fokker: Star – Jr. & (Nashville 90 van J. eigenaar: Unico Dikkema Jorg Cat.nr.

Klein, x – Fokker: Van Horses Ufano Cat.nr. 101 Baalen J. JB Apache. Vitalis (Viva eigenaar:

Florencio Voss Ulysses Heinz Cat.nr. Wolf I). – Fokker: (Opoque B.J.J. 128 eigenaar: x Wolf,

Bordeaux). Pater-van ten (Vitalis – J.A. Pas Wim x de Cat.nr. 136 Fokker: eigenaar: United Giessen,

Volledige lijst.

Horses.nl Bron: