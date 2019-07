Auffarth wint Oldenburgs springkampioenschap met thuisgefokte Comcador

De meeste mensen kennen Sandra Auffarth als eventingamazone, maar ook in een gewoon parcours weet de Duitse amazone aardig de weg. Al jaren is ze succesvol in de springsport in jonge paardenproeven en op het hoogste niveau. Op onder andere het Bundeschampionat stond ze al vaak vooraan met paarden uit de eigen fokkerij van haar familie. Gisteren, op het Oldenburgs kampioenschap voor vierjarigen was het ook weer raak: de winst met de thuisgefokte Comcador (Comme il faut x Duke of Hearts xx).