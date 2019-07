Bernhard Thoben gaat Wolfgang Schulze-Schleppinhof bijstaan

De Oldenburger fokkerijleider dr. Wolfgang Schulze-Schleppinghof gaat binnenkort met pensioen en de 29-jarige Bernard Thoben is zijn beoogd opvolger. De komende tijd zal Thoben al naast Schulze-Schleppinghof werken als beleidsmedewerker.

Bernard Thoben fokt zelf springpaarden en was actief in de springsport tot en met de klasse S. Thoben was daarnaast actief lid van de Oldenburger Jungzüchter en bereidde vele merries en hengsten voor op keuringen. Na zijn studie Agrarische Wetenschappen aan de Universiteit van Göttingen was hij actief in de levensmiddelenbranche.

Bron: Horses.nl