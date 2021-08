Bernhard Thoben nu officieel fokkerijleider Oldenburger Verband

Bernhard Thoben werd vorig jaar door afgevaardigden van het Oldenburger Verband gekozen als nieuwe fokkerijleider van het stamboek. Inmiddels is die voordracht door de Landwirtschaftskammer Niedersachsen geformaliseerd en per 1 augustus 2021 is Thoben officieel fokkerijleider. Thoben nam al vorig jaar de taken van zijn voorganger dr. Wolfgang Schulze-Schleppinghofal over.

Thoben is zelf fokker van springpaarden en was zelf in de sport actief tot en met de klasse S. Daarnaast was hij actief lid van de Oldenburger Jungzüchter en bereidde vele merries en hengsten voor op keuringen. In juli ’19 tradt Thoben in dienst van het Oldenburger Verband. In die tijd werkte hij met de hengstenkeuringscommissie samen, deed veulenregistraties en was lid van de beoordelingscommissie op de Oldenburgse merriekeuring in Rastede.

Bron: Oldenburger Verband/Horses.nl