Blue Hors Zackerey steelt de show van jonge hengsten

Op een keuring gaat het om de jonge hengsten, maar gisteren stal de vierjarige Blue Hors Zackerey (Blue Hors Zack x Sandro Hit) die naar voren werd geroepen als winnaar van de Hauptprämie de show in Oldenburg. Net nadat de nieuwe Oldenburger kampioen was gehuldigd kwam Zackerey in de baan en toen ging het dak er pas echt af.

Zackerey won de prestigieuze Hauptprämie, een prijs voor vierjarige hengsten die opvielen met hun eerste jaargang en een goede test hebben afgelegd, van Finest Selection OLD (v. Follow Me) en Fürst Fabrice OLD (v. Fürstenball). Bij de springhengsten kwam Comme Prévu (Comme il faut x Quinta Real) boven de populaire Schockemöhle-hengst Chacfly (Chacco-Blue x Sir Shutterfly), de populaire Böckmann-hengst Checkter (Cellestial x Lord Pezi) en Dia Corrado (Don Diarado x Corrado II).

Bron: Horses.nl