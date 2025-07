Bonds en Casalido leveren kampioenen in Rastede, beide reservekampioenen van Arns-Krogmann

De dressuurmerrie Füchtels Hedda (Bonds x Damon Hill) van familie Von Merveldt en de springmerrie Casalique (Casalido x Quality) werden gisteren op het Oldenburger Landesturnier in Rastede gehuldigd als nieuwe merriekampioenen. In de Brillantring mochten zes springmerries (van in totaal 13 merries) en twaalf dressuurmerries (van in totaal 34 merries) terugkomen op de elitekeuring van het Oldenburger stamboek, die aantallen waren al eens hoger.