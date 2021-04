Brinkmans Ziyech goedgekeurd in Oldenburg

Stal Brinkman, Yardena van Es en Gerard Korbeld kochten begin dit jaar op de DSP-hengstenkeuring voor 206.000 euro de premiehengst Ziyech (Blue Hors Zackerey x Don Juan de Hus). De hengst die inmiddels bij Brinkman in Twello ter dekking staat is ondertussen ook goedgekeurd voor Oldenburg.

De FN maakte dit jaar voor driejarige hengsten een uitzondering wat betreft het toekennen van dekbrevetten in verband met de rhino-uitbraken in Europa en het annuleren van diverse verrichtingstesten. De vorig en dit jaar goedgekeurde driejarige hengsten krijgen dit jaar allemaal een voorlopig dekbrevet zonder het afleggen van een 14-dagentest. Dat geldt dus ook voor deze Ziyech, die nu zowel bij het DSP als in Oldenburg is goedgekeurd.

Bron: Horses.nl