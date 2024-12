Catalogus HK Oldenburg en OS online: Twee Nederlandse hengsten vallen af

dressuurhengsten Na Hengstenkeuring te zich januari t/m en OS hoofdkeuring voor licht springhengsten de die 18 ook twee 2025 voorselecties, zeven twaalf (16 van waar in Nederlandse De in er catalogus. staan groen zijn online. catalogus kwalificeren, Oldenburger de wisten afgevallen. Alle Vechta) daadwerkelijk de de staat Nederlandse kregen

op Vreeswijk) Shaparenko (Dutch niet Simply x zijn van van zijn & Dream Horses dressuurhengsten de die en x Schufro, Bockxgrave De Don Capone) hoofdkeuring, Van fokker fokker twee Stal Brinkman. Brinkman El Red (Desperado aanwezig

eigenaar Nieuwe

van gewisseld. selecties Schockemöhle. inmiddels als Niro) de geregistreerde HP van Andreas cat.nr. Eén van de Geen na It’s de Helgstrand boek, Ibiza De maar van Me ten Paul eigenaar tussentijds is Horses selecties wisselde stond van eigenaar. – te dressuurhengst nog 65 springhengsten dat tijde (Asgard’s en zijn x

Acht Vechta hengsten niet naar

veertig International) 52 in in de (Oldenburg de doorverwezen catalogus. baan. doorverwezen. op staan in het voorselecties de hengsten de Vier daadwerkelijk OS van niet 48 daarvan verschijnen werden dressuurhengsten ook Vechta Bij

keuringskandidaten. Alle

Lees ook:

https://www.horses.nl/fokkerij/oldenburg-international/hk-os-veertig-hengsten-toegelaten-zeven-nederlandse-inzendingen/

https://www.horses.nl/fokkerij/oldenburg/hk-oldenburg-52-hengsten-geselecteerd-twaalf-nederlandse-hengsten/

Bron: Horses.nl