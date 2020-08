Connor levert twee jonge springkampioenen in Holstein

Bij de Holsteiner kampioenschappen afgelopen weekend was zowel de kampioen bij de vierjarige paarden als bij de zevenjarige een nakomeling van Connor. De rubriek voor vijfjarige paarden ging naar de zeer sterke goedgekeurde hengst Coryaro VA (Cornet Obolensky x Quidam de Revel), bij zesjarige paarden won Lyjanair (Lyjanero x Coriano) onder het zadel van Nederlander Bart van der Maat.

Het kampioenschap in Elmshorn was wat later in het jaar dan gebruikelijk, maar kon uiteindelijk wel doorgaan. Bij de vierjarige paarden gingen de hoogste punten naar de ruiin Cordalis 11 (Connor x Cassini II). Hij kreeg met Antonia-Selina Brinkop een 9,2 gemiddeld. Tweede werd de hengst Zarano 3 (VDL Zirocco Blue x Calato) voorgesteld door Bart van der Maat, die naar 9,0 reed. Op de derde plaats kwam de hengst Diamant de Operette VA (Diamant de Semilly x Contender) die met de Ier Diarmuid Howley een 8,8 kreeg.

Vijfjarige: Stamboekhengst Coryaro aan kop

Diarmuid Howley stelde ook Coryaro VA (v. Cornet Obolensky) voor, die in de sporttest in februari tienen voor zijn galop en springmanieren had gekregen. Dit keer kwam er over twee rondes gemiddeld een 9,15 uit de bus. De merrie Happy Day (Kannan x Catoo) werd tweede met Teike Carstensen, zij bleef nipt onder de 9 gemiddeld. Derde werd Bayado (Baracuda x Cayado) onder Andreas Erni.

Zesjarige paarden

Bij de zesjarige paarden telt niet alleen de jury, maar valt de beslissing in de barrage. Daarin was Lyjanair (Lyjanero x Coriano) (Z.: Wendy Davis) met Bart van der Maat het snelst. De Nederlander rijdt nu nog voor de stal van Rolf-Göran Bengtsson maar gaat in oktober terug naar Houten om zijn eigen springstal te beginnen. Als het alleen om punten was gegaan, had Gidova (Casall x Coriano) van Christophe Heymann gewonnen. Marten Witt reed haar naar 9,5 punten en in de barrage naar het zilver. Catdaddy (Cascadello x Quidam de Reve) werd derde met Werner Tapken.

Merrie aan kop bij zevenjarige paarden

Bij de zevenjarige paarden ging de winst naar merrie Corsica (Connor x Corofino II) onder Marten Witt. Lord Mydas (Mylord Carthago x Polydor) werd tweede met Lars Bak Andersen. Het brons was voor Quintendros E, (Quintender-Cassini) en Martin Fink.

Bron: St-Georg / Horses.nl