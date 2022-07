Conthargos levert winnaar Oldenburger kampioenschap vierjarigen springpaarden

Op de startlijst van het Oldenburger kampioenschap voor vierjarigen springpaarden stonden achttien combinaties op de lijst. Over een parcours van tien hindernissen met elf sprongen werden de jongen paarden beoordeeld door een jury in de baan, die iets behouden bleven met de punten. Uiteindelijk leverde Conthargos de kampioen: met 8.10 punten was dit ChunkeyMonkey (v. Conthargos)