Daniel Delius vervangt Thorsten Castle als Oldenburger veilingmeester

Wie aan de Oldenburger veiling denkt, denkt aan Uwe Heckmann. Nu is die al een aantal jaren met pensioen en sindsdien hebben al heel wat mannen de Oldenburger veilinghamer in de hand gehad. Op de aanstaande Oldenburger hengstenveiling (zaterdag) staat er weer een nieuwe persoon achter het gestoelte: Daniel Delius.

De reden dat Daniel Delius er staat is treurig. Delius vervangt de Oldenburger veilingmeester Thorsten Castle, die bij een ongeluk op de renbaan in Iffezheim een ernstig ongeluk heeft gehad. Delius is vooral bekend in de renpaardenwereld, ook daar is hij veilingmeester.

Bron: Horses.nl/Oldenburger Verband