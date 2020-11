Dedale de Hus krijgt achtervoegsel OLD

Dedale de Hus (Don Juan de Hus x Fürst Heinrich) gaat sinds kort door het leven als Dedale de Hus OLD. De achtjarige Oldenburger sleepte onlangs het laatste ticket voor de Nürnberger Burg-Pokal-finale in de wacht. Met het achtervoegsel OLD behoort de ruin in het rijtje van onder andere Weihegold OLD en For Romance I OLD.

Patrik Kittels stalamazone Malin Wahlkamp-Nilsson reed Dedale de Hus op de Nürnberger Burg-Pokal-selectie in Ankum naar 76,26% in de Prix St. Georges. Daarmee stelde ze een plaats voor de finale zeker. Dedale de Hus is in eigendom van Japanner Masahiro Kosaka.

Bron: Dressprod/Horses.nl