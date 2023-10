Dr. André Hahn nieuwe directeur Oldenburg, Inge Workel promoveert

Nadat Heiner Kanowski, die jarenlang directeur was van het Oldenburger Verband, afgelopen maart op non-actief werd gesteld, is er nu een opvolger. Dat is Dr. André Hahn, die op 1 november in functie treedt. De Nederlandse Inge Workel maakt ook promotie, zij wordt plaatsvervangend fokkerijleider (samen met Janou Mayer).

Van 2008 tot 2013 werkte André Hahn voor Oldenburg als assistent van het toenmalige fokkerij- en managementteam. In 2013 stapte hij voor twee jaar over naar Trakehnen als plaatsvervangend fokkerijleider. Sinds zijn terugkeer bij het Oldenburger Verband in 2015 was hij plaatsvervangend fokkerijleider. Voor deze nu vrijkomen functie zijn de Nederlandse Inge Workel en Janou Mayer aangetrokken.

Inge Workel promoveert

Inge Workel werkte al tien jaar bij het Oldenburger Verband als assistent van de fokleiding. Met veel plezier heeft zij met het team samengewerkt en jarenlang vele Oldenburger fokkers in binnen- en buitenland mogen ondersteunen. Eerder werkte Workel, naast aan haar studie, als verslagever voor Het Sportpaard en de Paardenkrant. Vervolgens deed ze ervaring op in de fokkerij in Lewitz en raakte daar besmet met het fokkerijvirus.

Bron: Persbericht