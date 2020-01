Drie zonen van Fürstenball naar Oldenburger zadelkeuring

Er zijn dit jaar zestien dressuurhengsten toegelaten tot de zadelkeuring in Oldenburg. Fürstenball (Fürst Heinrich x Donnerhall) heeft met drie zonen het grootste aandeel, maar ook van Don Olymbrio (Jazz x Ferro) en Ibiza (Desperado x Jazz) zijn twee zonen uitgenodigd.

Tot de groep hengsten behoort onder andere de Vivaldi-zoon Vincent, die gefokt is uit Poetin VI (Sandro Hit x Brentano II) en in eigendom is van Blue Hors. Daarnaast is ook een zoon van Ibiza uit Weihnira (De Niro x Fürst Heinrich) in de collectie opgenomen. Moeder Weihnira is een kleindochter van Isabell Werths Weihegold (Don Schufro x Sandro Hit).

Bekijk hier de hele lijst.

Bron: Horses.nl