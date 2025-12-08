Driejarige Dynamic Dream-zoon duurste in Oldenburg, één paard naar Nederland

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Driejarige Dynamic Dream-zoon duurste in Oldenburg, één paard naar Nederland featured image
Dupont (v. Dynamic Dream). Foto: Oldenburger Verband
Door Savannah Pieters

Op de Oldenburger Special Edition-veiling werden gisteren 24 jonge spring- en dressuurpaarden verkocht voor een gemiddelde prijs van ruim 19.500 euro. De hoogste prijs, 40.000 euro, werd betaald voor de driejarige Dupont, een zoon van Dynamic Dream. Eén paard wisselde van eigenaar naar Nederland: de Schufro de Iniesta (Sezuan’s Donnerhall x Don Gregory), die voor 16.000 euro werd afgeslagen.

