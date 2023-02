Dynamic Dream en Chacoon Blue brachten meeste Oldenburger veulens in 200

Het Oldenburger Verband heeft in het stamboekmagazine een top-10 gedeeld van hengsten die in 2022 de meeste Oldenburgs geregistreerde veulens brachten. Bij de dressuurhengsten gaat Dynamic Dream (v. Dream Boy) van Helgstrand aan kop. Bij de springhengsten is alles Paul Schockemöhle wat de klok staat. De nummer 1 tot en met 8 zijn allemaal Schockemöhle-hengsten met Chacoon Blue (v. Chacco-Blue) aan kop.

Bij de dressuurhengsten is het ook veel Schockemöhle (en Helgstrand dus) wat de klok slaat. De top-3 (Dynamic Dream, Vitalis, Total Diamond PS) is ‘Schockstrand’ en ook Fynch Hatton, Vivaldos en Total Hope. Opvallend is ook Schockemöhles hengst Sir Donnerhall I op deze lijst: bij vijf van de tien veeldekkers staat hij te boek als moedersvader!

Bekijk de lijsten hieronder:

Top-10 Dressuurhengsten

1. Dynamic Dream (Dream Boy x Sir Donnerhall I): 179

2. Vitalis (Vivaldi x D-Day): 148

3. Total Diamond PS (Totilas x Sir Donnerhall): 95

4. Bonds (Benicio x Sir Donnerhall I): 87

5. Secret (Sezuan x St. Moritz): 80

6. Morricone I (Millennium x Rubin Royal): 75

7. Fynch Hatton (Formel Eins x Sir Donnerhall I): 74

8. For Romance I (Fürst Romancier x Sir Donnerhall I): 70

9. Vivaldos (Vivaldi x Desperados): 65

10. Total Hope (Totilas x Don Schufro): 63

Top-10 Springhengsten

1. Chacoon Blue (Chacco-Blue x Cartoon): 207

2. Diablue PS (Diaron x Stakkato): 190

3. Diaron (Diarado x Come On): 187

4. Casallco (Casall x Contender): 146

5. Chaccothage Blue PS (Chacco-Blue x Conthargos): 104

6. Conthargos (Converter x Carthago Z): 97

7. Cosmos Z (Chellano Alpha Z x Artos Z): 56

8. Conthalou (Conthargos x Balou du Rouet): 40

9. Charthago Blue (Chaccato x Carthago Z): 37

10. Forlee (For Pleasure x Comme il faut): 32

Bron: Horses.nl/Oldenburger International