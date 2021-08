Dynamic Dream levert veilingtopper in Vechta: 80.000 euro voor Der Hit

De Westfaalse kampioen Dynamic Dream (v. Dream Boy) van Andreas Helgstrand levert uit zijn eerste jaargang de veilingtopper in Vechta. Met een prijs van 80.000 euro voert het hengstveulen de prijslijst aan, hij gaat naar een bekende Duitse hengstenopfokker. Gemiddeld brachten de Oldenburger veulens 17.700 euro op.

De op een na hoogste prijs werd betaald voor Vermeer (Vitalis x Fürstenball): 61.000 euro. Bij de springers was Copacabana (Comme il faut x Landjunge) de topper met een prijs van 32.000 euro. In totaal werd er meer dan een miljoen euro omgezet in Vechta.

Prijslijst

Bron: Horses.nl