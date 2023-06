Eén Nederlandse merrie naar Elite Stutenschau Oldenburg

Er is één Nederlandse merrie uitgenodigd voor de prestigieuze Elite Stutenschau van het Oldenburger Verband. Het gaat om Jovina van 't StuDutch (Jovian x Fürst Romancier, fokker CDM GmbH) van Sjaak van der Lei en Jenny Toes. Hoofdleveranciers met beide drie dochters zijn Escamillo (Escolar x Rohdiamant) en de recent voor de Nürnberger Burg-Pokal gekwalificeerde La Vie (Livaldon x Scolari).

Jovina van ’t StuDutch is gefokt uit Fasinetti (mv. Sir Donnerhall I), de volle zus van For Romance I en II. De volle broer van Jovina, Jovianson, is als dekhengst goedgekeurd in Oldenburg en Hannover. Jovina zelf liep dit jaar een goede Stutenleistungsprüfung. Ze kreeg achten voor de stap en galop, een 8,5 voor de rijdbaarheid/testruiter en een negen voor de draf en kwam uit op een 8,38.

Secret-dochter

Eén van de grote favorieten voor een topklassering op de Elite Stutenschau is de vierjarige Saluna W (Secret x Wolkenstein II). De halfzus van de internationale Lichte Tour-paarden Daily Romance en Belloona kreeg maar liefst een 9,02 voor haar merrietest, met zelfs een tien voor de rijdbaarheid. Ook Royal Hope (Total Hope OLD x Danciano) behoort met een 8,75 tot één van de favorieten.

OS

Er zijn in totaal acht OS-springmerries voor de Elite Stutenschau genomineerd. Onder hen twee dochters van Conthargos (Converter x Carthago) en twee dochters van Christian (Cartani x Lord Liberty).

Complete catalogus.

Bron: Horses.nl