Elitekeuring Oldenburg: Kampioen van Total Hope, Jovian van Van der Lei en Toes in Brillantring

Op de Oldenburger elitekeuring in Rastede is Royal Hope (Total Hope x Danciano x Rohdiamant) van familie Gloystein uit Rastede gehuldigd als kampioene. De driejarige merrie had in haar merrietest al een 8,75 gemiddeld gescoord en was aan de hand minstens zo opvallend. De Nederlandse inzending Jovina van 't Studutch (Jovian x Fürst Romancier) van Sjaak van der Lei en Jenny Toes behoorde ook tot de beste 15 merries (van 35 gepresenteerde merries) en haalde de Brillantring (de kampioensring).

De reservetitel in Rastede ging naar Donna Baroness (Baron x Fidertanz) en Viva Diamond (Vitalis x Don Diamond) kwam op de derde plaats terecht. De eerste zes merries werden geplaatst. Vierde, vijfde, en zesde werden Wunderbar (Florenz x De Niro), Mocca de Luxe (Morricone I x San Amour) en Nea Montana (Millennium x Sir Gregory).

De andere negen merries die de kampioensring haalden waren Beloved (Bernay x Fürst Larino), Donna Aurelia (Follow Him Schönweide x Don Schufro), For Ever Jane (For Romance I x De Niro), Fleur Unique (Foundation x Fürst Romancier), Golden Sunshine H (Fürst Wilhelm x Desperados), HP Elfentraum (Fürstenball x Diamond Hit), Sun la Vie (La Vie x Couleur Rouge), de Nederlandse inzending Jovina van ’t Studuch (Jovian x Fürst Romancier) en Saluna W (Secret x Wolkenstein II).

Uitslag

Conthargos levert kampioen bij springmerries

Bij de springmerries leverde Conthargos de kampioene. Slechts acht merries werden dit jaar geselecteerd voor de elitekeuring (middels merrietest), zeven daarvan verschenen vandaag voor de jury. Drie merries werden geselecteerd voor de Brillantring, waarbij de titel ging aan Colleen (Conthargos x Action Breaker x Zeus). De merrie komt uit de fokkerij van familie Stevens en grootmoeder Anke liep onder Mario Stevens succesvol op de Europese Kampioenschappen in 2000.

De reservetitel was voor een dochter van de zeer goed fokkende Christian (v. Cartani): Coeur Courage (mv. Chacco-Blue). Derde werd Cleopatra (Cornet Obolensky x Toulon).

Uitslag

Bron: Horses.nl