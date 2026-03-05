bracht en bij 2024 (v. bracht hij 2025 op de veulens was 2023 bijzonder Dream Boy) tweede Dream fokkers. zestig hij hij jaren minder de afgelopen populair jaar dan en 2022 Dynamic grootste honderd stond in veulens, plaats. het het In De In ervoor. aantal

E-bloed boventoon de voert

Escamillo vijfjarigen gebruikt drie U.S., naam ook er 79 de hij de 2023 Extreme PS, 2024 zijn Hauptprämiensieger. in eind voor veulens aanzienlijk 106 tot op dan Bundeskampioen Fokkers net begin wat jaar later zoon Oldenburger fokkers. had, en goed die 2024 werd voor vaker tekort een Waar te hem twee zijn juist wisten 143. score. dezelfde daarentegen Pavo Oldenburger dat bracht, in 2024 met kwam benoemd dat werd Escanto 2023 in nakomelingen in vinden, 77 nog Cup-titel met resulteerde schreef, Halfbroer waren door werd veulens tienen die jaar in Zijn veulens. debuutjaargang

x Fürstenball, (afstamming, (Sezuan Sir (Vitalis jaar)58V-Power Sir Hit, 16 veulensEscamillo (Escolar Vivaldi 4 Bolero (Bon x invloed dekjaar)Aantal 5 x van Weltino, Rohdiamant, Diamond U.S. (Escamillo Fidertanz, jaar)57Veneno Romancier x 4 (Dream Hengst (Viva jaar)143Vitalis (Vivaldi 7 Donnerhall, 7 jaar)57

Blijvende jaar)58St. Vivaldi, Perfect x Gold jaar)79Extreme Blue D-Day, Emilion (Suarez 5 jaar)114Escanto Dream PS 9 Chacco Dante x in 13 x Donnerhall, x x jaar)60So leeftijd (Escamillo jaar)77Bon x Boy 5 Fürst jaar)62Dynamic

moderne leeftijd hij hij de altijd als de via groot. zonen de staat Ook de maar invloed en hij de plaats verongelukte, Hoewel springpaardenfokkerij. top hij ranking, stamvader bij Bij in veertienjarige Chacco kleinzonen populair op een van de in Blue blijft veertiende blijft op is springhengsten de van Zelf fokkers. geldt Casall nog tien. opmerkelijk vertegenwoordigd ruim

jaar)65Casalou 8 (Conthargos Balou PS Chacco Contender, PS dekjaar)Aantal 11 x 13 Blue jaar)41 jaar)217Diablue PS (Diaron 7 de jaar)73Ermitage veulensCasallco (Casall 12 jaar)56Conkanno x Rouet, x x Defey, (Casallco du Blue Come Blue, Stakkato, leeftijd x Hengst Blue 5 x x 7 Centadel, 5 jaar)103Chacoon Cartoon, de Kalone (Catoki (afstamming, PS (Chacoon jaar)123Chaloubino Blue in Kannan, On, x Fusain x 14 (Chacco Blue, (Conthargos jaar)47Drako jaar)98Diaron (Diarado jaar)69Continental x Maugre 10 Chacco (Kannan

Bron: Horses.nl