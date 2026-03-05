Escamillo en zonen domineren Oldenburger veulenstatistiek 2025

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Escamillo en zonen domineren Oldenburger veulenstatistiek 2025 featured image
Manuel Dominguez Bernal met Escamillo. Foto: Sabine Wegener/Equitaris
Door Savannah Pieters

Het Oldenburger Verband heeft in het stamboekmagazine Oldenburger International de top twintig gepubliceerd van hengsten die in 2025 de meeste Oldenburgs-geregistreerde veulens brachten. In de dressuurrichting is de opmars van Escamillo (v. Escolar) en zijn zonen opvallend. Escamillo voert de ranking aan met 143 veulens, terwijl zijn zonen Escanto PS en Extreme U.S. respectievelijk de derde en vierde plaats innemen. In de springrichting gaat de koppositie naar de nummer drie van 2024: Casallco (v. Casall).

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant