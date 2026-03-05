Escamillo en zonen domineren Oldenburger veulenstatistiek 2025

Het Oldenburger Verband heeft in het stamboekmagazine Oldenburger International de top twintig gepubliceerd van hengsten die in 2025 de meeste Oldenburgs-geregistreerde veulens brachten. In de dressuurrichting is de opmars van Escamillo (v. Escolar) en zijn zonen opvallend. Escamillo voert de ranking aan met 143 veulens, terwijl zijn zonen Escanto PS en Extreme U.S. respectievelijk de derde en vierde plaats innemen. In de springrichting gaat de koppositie naar de nummer drie van 2024: Casallco (v. Casall).
x Fürstenball, (afstamming, (Sezuan Sir (Vitalis jaar)58V-Power Sir Hit, 16 veulensEscamillo (Escolar Vivaldi 4 Bolero (Bon x invloed dekjaar)Aantal 5 x van Weltino, Rohdiamant, Diamond U.S. (Escamillo Fidertanz, jaar)57Veneno Romancier x 4 (Dream Hengst (Viva jaar)143Vitalis (Vivaldi 7 Donnerhall, 7 jaar)57
Blijvende jaar)58St. Vivaldi, Perfect x Gold jaar)79Extreme Blue D-Day, Emilion (Suarez 5 jaar)114Escanto Dream PS 9 Chacco Dante x in 13 x Donnerhall, x x jaar)60So leeftijd (Escamillo jaar)77Bon x Boy 5 Fürst jaar)62Dynamic
moderne leeftijd hij hij de altijd als de via groot. zonen de staat Ook de maar invloed en hij de plaats verongelukte, Hoewel springpaardenfokkerij. top hij ranking, stamvader bij Bij in veertienjarige Chacco kleinzonen populair op een van de in Blue blijft veertiende blijft op is springhengsten de van Zelf fokkers. geldt Casall nog tien. opmerkelijk vertegenwoordigd ruim
jaar)65Casalou 8 (Conthargos Balou PS Chacco Contender, PS dekjaar)Aantal 11 x 13 Blue jaar)41 jaar)217Diablue PS (Diaron 7 de jaar)73Ermitage veulensCasallco (Casall 12 jaar)56Conkanno x Rouet, x x Defey, (Casallco du Blue Come Blue, Stakkato, leeftijd x Hengst Blue 5 x x 7 Centadel, 5 jaar)103Chacoon Cartoon, de Kalone (Catoki (afstamming, PS (Chacoon jaar)123Chaloubino Blue in Kannan, On, x Fusain x 14 (Chacco Blue, (Conthargos jaar)47Drako jaar)98Diaron (Diarado jaar)69Continental x Maugre 10 Chacco (Kannan
Bron: Horses.nl
