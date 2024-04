Escanto PS en Chacoon Blue brachten in 2023 meeste Oldenburger veulens

De inmiddels vijfjarige hengst Escanto PS (Escamillo x Fürstenball) bracht in 2023 de meeste veulens in Oldenburg: 195. Bij springpaardenstamboek Oldenburg-International zette Chacoon Blue (Chacco-Blue x Cartoon) de meeste veulens op de wereld in 2023 (240).

Escanto PS werd in 2022 op een thuiskeuring goedgekeurd en liep vervolgens naar een topscore in de allereerste minitest in Vechta. Dat zorgde ervoor dat hij direct de best dekkende dressuurhengst van 2022 werd in Oldenburg: in 2023 werden er 195 Escanto’s geregistreerd bij het Oldenburger Verband. Net iets meer dan Dynamic Dream (193).

Vijf van de hengsten in de top-10 zijn of waren beschikbaar via Paul Schockemöhle en Andreas Helgstrand.

Top-10 geregistreerde veulens Oldenburg 2023

Negen van de tien van Schockemöhle

Bij springpaardenstamboek Oldenburg-International valt direct de invloed van Paul Schockemöhle op. Negen (!) van de tien hengsten in de top-10 zijn van Paul Schockemöhle. Daarbij gingen Chacoon Blue (Chacco-Blue x Cartoon) en Casallco (Casall x Contender) over de 200 met 240 en 209.

Top-10 geregistreerde veulens Oldenburg-International 2023

Bij Oldenburg worden jaarlijks zo’n 4.200 dressuurveulens geregistreerd en bij springpaardenstamboek Oldenburg-International 3.400.

Bron: Horses.nl