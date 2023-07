Fashion Prinz, Quotengold en Saluna W Oldenburger dressuurkampioenen

Op het landgoed van Slot Rastede stonden dit weekend de Oldenburger kampioenschappen op de agenda. Bij de dressuurpaarden waren de kampioenen bij de zes-, vijf- en vierjarige paarden respectievelijk: Fashion Prinz (v. Fürst Romancier), Quotengold (v. Quantensprung) en Saluna W (v. Secret).

Bij de zesjarigen liep zaterdag Fashion Prinz (Fürst Romancier) gefokt door Gestüt Lewitz naar de winst. De imposante donkere voshengst won vorig jaar ook al bij de vijfjarigen en won kort daarna brons op het WK voor Jonge Dressuurpaarden. Daarbij zat Frederic Wandres nog in het zadel, dit jaar heeft Annika Feldhaus de hengst overgenomen. In de finale scoorde het paard gemiddeld een 8,8, met een 9,5 voor draf, 8,5 stap, galop en durchlässigkeit en een 9,0 voor de totaalindruk.

Bonds en Weihegold

Het zilver ging naar Bonds in Black (v. Bonds), ook een goedgekeurde Oldenburger hengst. Fokker en eigenaar is Katrin Krüger en de hengst werd gereden door David Taylor. Gemiddeld was er een 8,1 met drie keer een 8,5 voor de basisgangen, een 7 voor durchlässigkeit en een 8 voor totaalindruk. De vosmerrie Weihtastic is een achterkleindochter van Weihegold en een dochter van Totilas, gefokt door en in bezit van Christine Arns-Krogmann, die ook Weihegold zelf in eigendom heeft. Alina Schneider reed de merrie naar een eindcijfer van 8,0. Draf en galop kregen een 7,5, stap een 8,5, durchlässigkeit 8,0 en algemene indruk een 8,5.

Vijfjarigen: kampioen van Quantensprung

Quotengold (v. Quantensprung) won de titel bij de vijfjarige dressuurpaarden. De ruin is gefokt door en in eigendom van Heinz Ahlers. Sinds kort zit Eike Bewerungen in het zadel. Totaalscore 8,7, met drie keer een 8,5 voor de gangen en twee negens voor durchlässigkeit en algemene indruk. Het zilver ging naar Lordswood Secret Agent PJF (v. Secret), voorgesteld door Philly Roberts. Gemiddeld een score van 8,2. Brons was er voor Mille Grazie a Carree (Millennium x Sandro Hit). Gemiddeld een 8,0 met een 9,0 voor de draf.

Vierjarigen: Secret-dochters bovenaan

Secret tekende voor het vaderschap van zowel de winnaar als de reservekampioen bij de vierjarige dressuurpaarden in Oldenburg. Het goud was voor Saluna W (mv Wolkenstein II), die gefokt is door Dr. Roland Wünschel en voorgesteld werd door eigenaresse Julia Schulte. Saluna kreeg een 9 voor draf en zelfs een 9,5 voor de galop. Met een 7,5 voor stap en twee keer een 8,5 voor durchlässigkeit en algemene indruk kwam het totaal uit op 8,6. Zilver ging naar Noble Secret door Jürgen Osterloh gefokt uit een Sunny-Boy moeder. Ze is in eigendom van Bernadette Brune en werd voorgesteld door Jennifer Stein: 8,5 gemiddeld met een 9 voor de galop. Derde was Marbella (Foundation x Fürst Romancier) gfokt door Rainer und Angelika Ahlers en in het bezit van Dr. Nina Rühl. Veronika Steinhof reed het paard naar een 8,3 gemiddeld.

