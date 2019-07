For Romance-dochter Heideromanze kampioene Oldenburg

For Romance I is de vader van de nieuwe Miss Oldenburg. Heideromanze (For Romance I x San Amour I x De Niro), een merrie uit de bekende Heide-stam, werd aan kop geplaatst in de Brillantring. Vijftien merries mochten daar terugkomen om over te kampen, waarbij de invloed van het F-bloed opvallend was. Niet alleen de kampioene komt uit de F-lijn van Florestan I, maar ook de reservekampioene en nog zes andere merries in de kampioensring.

Reservekampioene werd Rosenfein Q (Finest x Floriscount) en de derde plaats ging naar HP Grace (Grey Flanell x Damon Hill). Plaats vier was voor de door Gestüt Schafhof gefokte Tremendous (Totilas x Foundation) en op 5 kwa een dochter van de KWPN-hengst All At Once terecht.

Volledige uitslag

Bron: Horses.nl