Fürst Jazz-zoon met 9 beste vijfjarige in Rastede

Op het Oldenburger Landesturnier in Rastede werden afgelopen zaterdag de dressuurkampioenen gehuldigd. De op Gestüt Lewitz gefokte Fabuleux Coeur (Fürst Jazz x Sandro Hit) won de titel bij de vijfjarigen. De hengst van Hof Kasselmann liep met Nicole Wego naar een negen gemiddeld. Bij de zesjarigen leverde KWPN-hengst Vivaldi de winnares: Venicia (mv. Don Frederico) liep met Annika Korte naar een 8,3.

Venicia, die drie dagen daarvoor ook een een ticket voor de Bundeschampionate in de wacht sleepte, kreeg achten voor de stap en galop en 8,5-en voor de draf, Durchlässigkeit en algemene indruk. Haar amazone Annika Korte had ook de nummer twee onder het zadel: Falete (Fürstenball x Brentano II). De top drie werd compleet gemaakt door de veelbesproken hengst Viva Gold (Vivaldi x For Romance I).

Annika Korte met Venicia. Dr. Tanja Becker/Equitaris

Zesjarigen

Bij de zesjarigen bleef Fabuleux Coeur met een negen ruimschoots voor op de als tweede geplaatste First Rock Star (For Romance I x Rock Forever). De hengst van Helgstrand Dressage verdiende met Maxi Kira von Platen een 8,4. Franklin’s Love PS (Franklin x Sandro Hit) werd met een 8,3 derde.

High Light voor Weihvirgin

Bij de vierjarige dressuurpaarden was er voor Viva Golds nichtje Weihvirgin (Vitalis x Fürst Heinrich) een tweede plaats. De merrie liep met Alina Schneider naar een 8,4. Daarmee hoefde ze alleen High Light (Floriscount x Damon Hill) met Patricia Seddig voor zich te dulden. De derde plaats kon hier worden uitgereikt aan Nele Lübbehusen, die Quotengold (Quantensprung x Don Schufro) naar een 8,3 stuurde.

Kampioenschap drie- en vierjarige merries & ruinen en hengsten

Het kampioenschap voor vierjarige hengsten werd gewonnen door Lukas Fischer en Fabletic (Frascino x Lauries Crusador xx). Bij de vierjarige ruinen en merries viel de titel ten deel aan Anna Mitter en Fleur Belle (Fürst Romancier x Don Larino). Vital Hit Caledonia (Vitalis x Royal Dance) won het kampioenschap voor driejarige hengsten, Best Secret (Bonds x Sandro Hit) het kampioenschap voor driejarige ruinen en merries.

Alle uitslagen.