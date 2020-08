Fynch Hatton en Casey Oldenburger Landeskampioenen

Afgelopen weekend werden in Vechta de Oldenburger Landeskampioenen gehuldigd. Bij de vierjarige hengsten kreeg Fynch Hatton (Formel Eins x Sir Donnerhall I), de kampioen van de Oldenburger zadelkeuring 2019, het kampioenslint omgehangen. Bij de vierjarige merries en ruinen eindigde Casey (Sir Donnerhall I x Fürst Heinrich) aan kop.

Casey werd onlangs nog gehuldigd als kampioene van de Oldenburger Elitekeuring en sleepte nu haar tweede titel in de wacht. Onder het zadel van Hermann Gerdes kreeg de merrie van fokker Peter Wendl negens voor de draf, galop en lichaamsbouw, een 8,5 voor de stand van opleiding en een acht voor de stap.

Wendl blijft successen behalen

Fokker Peter Wendl had in deze leeftijdscategorie nog meer succes. Zijn fokproduct Curley (Fürsten-Look x Sir Donnerhall I) sleepte namelijk het reservekampioenschap in de wacht met onder andere een negen voor de lichaamsbouw, 8,5-en voor de galop en stand van opleiding en zelfs een 9,5 voor haar fenomenale draf.

Fynch Hatton wint

Er streden drie getalenteerde vierjarige hengsten om de titel in hun leeftijdscategorie. Fynch Hatton trok onder Sina Aringer aan het langste eind. De hengst kreeg een 8,5 voor de stap, een negen voor de lichaamsbouw, 9,5-en voor de galop en stand van opleiding en zelfs een tien voor zijn draf.

Vaderland derde

Global Player (Grand Galaxy Win x Don Schufro) eiste onder Eva Möller de tweede prijs in de wacht met vijf negens. De KWPN-gefokte Vaderland (Vitalis x Krack C) van Eugène Reesink behaalde met Annika Korte in het zadel gemiddeld een 8,6 en maakte daarmee de top drie compleet. Hij kreeg negens voor galop en lichaamsbouw.

Driejarigen

Bij de driejarige ruinen en merries ging het kampioenslint naar First Date (For Dance x Weltmeyer) met een negen gemiddeld. Zauberlehring (Zonik x Sir Donnerhall I) was de beste bij de driejarige hengsten. Hij behaalde een 8,6.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl