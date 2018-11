Hannoveraanse miljoenenprijzen blijven uit in Oldenburg

Oldenburg kwam vaak in het nieuws met spectaculaire prijzen op de hengstenkeuring. Dit jaar is het allemaal wat minder, deels omdat de beste dressuurpaarden allemaal niet in de veiling kwamen. De topper tot nu toe is een springhengst: de OS-kampioenshengst cat.nr 25 (Don Diarado x Conthargos) werd voor 220.000 euro geveild. Bij de dressuurhengsten is cat.nr 73 Morricone III (Millennium x Rubin-Royal) tot nu toe de duurste. De tweede reservekampioen gaat voor 180.000 euro naar Landgestüt Celle.

Over de ton ging ook cat.nr 1 (Aganix du Seigneur x Hickstead), zonder twijfel één van de beste springpaarden van de keuring. Deze hengst werd geveild voor 125.000 euro. Precies 100.000 euro was er voor de tweede reservekampioen bij de springhengsten, cat.nr 8 (Casino Berlin x Conthargos). De geprimeerde dressuurhengst cat.nr 56 (Floriscount x De Niro x Matcho AA) bracht 135.000 euro op en gaat voor dat bedrag naar Martin Stamkötter. en zojuist bracht cat.nr 59 (For Romance x Fidertanz) 170.000 euro op.

*Dit bericht wordt later bijgewerkt*

Bron: Horses.nl