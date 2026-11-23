De Oldenburger hengstenkeuring 2026 begint vanmiddag om 15.00 uur met de presentatie op de straat, gevolgd door het longeren vanaf 17.30 uur. Van de 68 hengsten die tot de keuring werden toegelaten, zijn er 60 in het boekje opgenomen. Van die 60 zijn er vier afgemeld (cat.nrs 79, 82, 104 en 114) en zo is de collectie in Oldenburg kleiner dan gepland. 56 hengsten doen een gooi naar een dekbrevet, daaronder veertien hengsten met een Nederlandse fokker en/of eigenaar.
x De Dior kwamen er One totaal de uitvallers. x x Het Daarvan hengsten Number met Viva Lord V-Power McLaren Bon Dancer acht heeft. Gold Entertainer For niet daarbij Vitalis, Leatherdale, twaalf meestal Baron, San Romanov, Global om er doen kwesties gaat van van x Amour, Niro dus x catalogus, Johnson, in x zijn Esprit In veterinaire Fürstenball. hetgeen Viva Gold x x en
x Franziskus), (Escanto (Escamillo PS inzending de Afgemeld x Finest) 104 II Revolution), cat.nr 79 x keuring (Springbank zijn cat.nr 82 114 Nederlandse (Vitalos Morricone cat.nr voor en x I). cat.nr de
fokker Hengsten een en of/eigenaar Nederlandse met
- – Vitalis). (Bon x Stallions Fokker: Rowold, N.N. Cat.nr. eigenaar: Bolero Reesink Moritz 62
- Fokker: & Cat.nr. eigenaar: H. Dream A. Stables – Unique First x (Dutch HT 72 Governor). Baune Hofenk, Choice
- x (Escanto WSJ 81 Unesto Apache). eigenaar: Cat.nr. WSJ PS A.A. – Dressage Angelina Bouwman, Fokker: Bouwman,
- 83 Unique eigenaar: Smits – (Expectation Fokker PS & Cat.nr. x Expectation J.A. Negro).
- for Wiepke – x Tuschinski). de Fokker: H.W.M. 89 Cat.nr. eigenaar: (Kyton Fun van Lageweg Up Korenberg,
- Reesink (McLaren 91 Stal Cat.nr. – eigenaar: Stallions Krack Manchester C). Bunt, x Fokker:
- Witte-Scholtens 92 Leatherdale). van C. JCS Rythmus Stal Fokker: Ultravox – (McLaren eigenaar: Meer, Cat.nr. x Lord der
- van x N.D. Cat.nr. Jr. 96 Desperado). J. Fokker: Unico eigenaar: W. & (Nashville Os Jorg Star – Vos, Dikkema
- Franklin). x Cat.nr. Fokker: 97 Taonga (Obsession eigenaar: SSF – 104 Stal Usher Scot Tolman,
- Wolf B.J.J. eigenaar: Fokker: (Opoque Heinz Voss Wolf, Ulysses 98 Florencio x I). Cat.nr. –
- x Horses Bockxgrave Cat.nr. – (Tie Fokker Break Van eigenaar: & Unstoppable 107 Desperado).
- Horses Dream (Tie Fokker Break – & Bockxgrave eigenaar: Goodtimes). Ultimate Cat.nr. 108 x Van
- eigenaar: Pater-van Fokker: Giessen, Cat.nr. de Wim – J.A. Pas ten x 113 United (Vitalis Bordeaux).
- Baalen Van x Horses JB – Klein, (Viva eigenaar: Cat.nr. 118 & Helgstrand Apache. J. Ufano Vitalis Dressage Fokker:
Afgemeld:
Fokker: Equine Investments 79 Revolution). x 2S – I Cat.nr. eigenaar: Escalation Gestüt (Escamillo Lewitz,
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