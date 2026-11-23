x De Dior kwamen er One totaal de uitvallers. x x Het Daarvan hengsten Number met Viva Lord V-Power McLaren Bon Dancer acht heeft. Gold Entertainer For niet daarbij Vitalis, Leatherdale, twaalf meestal Baron, San Romanov, Global om er doen kwesties gaat van van x Amour, Niro dus x catalogus, Johnson, in x zijn Esprit In veterinaire Fürstenball. hetgeen Viva Gold x x en

x Franziskus), (Escanto (Escamillo PS inzending de Afgemeld x Finest) 104 II Revolution), cat.nr 79 x keuring (Springbank zijn cat.nr 82 114 Nederlandse (Vitalos Morricone cat.nr voor en x I). cat.nr de

fokker Hengsten een en of/eigenaar Nederlandse met

– Vitalis). (Bon x Stallions Fokker: Rowold, N.N. Cat.nr. eigenaar: Bolero Reesink Moritz 62

Fokker: & Cat.nr. eigenaar: H. Dream A. Stables – Unique First x (Dutch HT 72 Governor). Baune Hofenk, Choice

x (Escanto WSJ 81 Unesto Apache). eigenaar: Cat.nr. WSJ PS A.A. – Dressage Angelina Bouwman, Fokker: Bouwman,

83 Unique eigenaar: Smits – (Expectation Fokker PS & Cat.nr. x Expectation J.A. Negro).

for Wiepke – x Tuschinski). de Fokker: H.W.M. 89 Cat.nr. eigenaar: (Kyton Fun van Lageweg Up Korenberg,

Reesink (McLaren 91 Stal Cat.nr. – eigenaar: Stallions Krack Manchester C). Bunt, x Fokker:

Witte-Scholtens 92 Leatherdale). van C. JCS Rythmus Stal Fokker: Ultravox – (McLaren eigenaar: Meer, Cat.nr. x Lord der

van x N.D. Cat.nr. Jr. 96 Desperado). J. Fokker: Unico eigenaar: W. & (Nashville Os Jorg Star – Vos, Dikkema

Franklin). x Cat.nr. Fokker: 97 Taonga (Obsession eigenaar: SSF – 104 Stal Usher Scot Tolman,

Wolf B.J.J. eigenaar: Fokker: (Opoque Heinz Voss Wolf, Ulysses 98 Florencio x I). Cat.nr. –

x Horses Bockxgrave Cat.nr. – (Tie Fokker Break Van eigenaar: & Unstoppable 107 Desperado).

Horses Dream (Tie Fokker Break – & Bockxgrave eigenaar: Goodtimes). Ultimate Cat.nr. 108 x Van

eigenaar: Pater-van Fokker: Giessen, Cat.nr. de Wim – J.A. Pas ten x 113 United (Vitalis Bordeaux).

Baalen Van x Horses JB – Klein, (Viva eigenaar: Cat.nr. 118 & Helgstrand Apache. J. Ufano Vitalis Dressage Fokker:

Afgemeld:

Fokker: Equine Investments 79 Revolution). x 2S – I Cat.nr. eigenaar: Escalation Gestüt (Escamillo Lewitz,

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