HK Oldenburg: 52 hengsten geselecteerd voor keuring, flink aantal Hollanders

De voorselectie voor de Oldenburger hengstenkeuring (volgend jaar 12-14 januari) zit er op. 52 dressuurhengsten zijn voor de hoofdkeuring geselecteerd en daaronder een flink aantal Hollandse inzendingen. Maar liefst twaalf toegelaten hengsten worden voorgesteld door Nederlanders.

In drie dagen bekeek de Oldenburger hengstenkeuringscommissie rond de 170 2,5-jarige hengsten om tot een selectie voor de keuring te komen. De in Nederland door Domino Horses in Kronenberg gefokte cat.nr 35 (Fürst Dior x Johnson) van Rene Tebbel was daarbij het gesprek van de dag, maar niet per se op een goede manier (daarover later meer op deze website). Hij is overigens één van de twee in Nederland gefokte hengsten die nu door een buitenlander werden voorgesteld. De andere is de door T. Bergmans uit Oisterwijk gefokte cat.nr 157 (Toto jr x Negro) van Andreas Helgstrand, die vandaag werd geselecteerd. Helgstrand kreeg overigens drie hengsten toegelaten en komt dus ook in Oldenburg weer zelf met een stel hengsten op de keuring in plaats van ze daar te kopen.

Twaalf Hollandse hengsten

De twaalf hengsten die nog wel steeds in Hollands bezit zijn: de door F.B.S. Al-Sabah gefokte cat.nr 22 (Toto jr x Charmeur) van Quality Horses, de door Jeroen Korsten en R. Lunenburg gefokte cat.nr 43 (Le Formidable x Johnson) van Jeroen Korsten, de in Duitsland gefokte cat.nr 116 (For Dance x Fürst Grandios) van De Ijzeren Man, de door M. Hageman uit Dalfsen gefokte cat.nr 126 (Indian Rock x Ampere) van De Grienthoeve, de door Stoeterij Turfhorst gefokte cat.nr 132 (So Unique x Charmeur) van de VDL Stud, de door Mirjam Drenth gefokte cat.nr 141 (Bonds x Desperados) van Drenth en Heinrich Giesselmann, de in Duitsland gefokte cat.nr 147 (Floriscount x Quaterback) van Reesink Horses en Deerridge Equestrian, de door Bastiaan van Noorloos gefokte cat.nr 148 (Fontaine TN x Negro) van Majestic Stables, de door Stal Zwaanshoek gefokte cat.nr 149 (For Romance I x Charmeur) van Reesink Horses, de door Freek Hoogenboom gefokte cat.nr 150 (Glamourdale x Johnson) van Van Olst Horses, de in Duitsland gefokte cat.nr 172 (Le Formidable x Sir Donnerhall) van Saskia Poel en de door Van Bockxgrave Horses & S.W.M. van der Voort gefokte cat.nr 176 (Toto jr x Grey Flanell), van Van Bockxgrave Horses en Yannick van Wijk.

Toto jr. is samen met Viva Gold (diens eerste jaargang dit jaar op de keuring komt) topleverancier met vier zonen op de keuring. Le Formidable volgt met drie zonen.

Complete lijst met geselecteerde hengsten

Catalogus

Bron: Horses.nl