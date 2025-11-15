HK Oldenburg: Dressuurkampioen vooor 360.000 euro naar Lodbergen en Lövsta

De veiling op de Oldenburger Hengstenkeuring in Vechta is in volle gang. De dressuurkampioen cat.nr 42 (Bonds x Diamond Hit) is (tot nu toe) de veilingtopper: voor 360.000 euro werd hij aangeschaft door Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen en Stutteri Lövsta. De door Chris de Gier gefokte en door Egbert Schep voorgestelde springkampioen cat.nr 25 Tomba la Bomba van de Zwethove (Kasanova de la Pomme x Apardi) gaat naar Zwitserland (online koper). Scheps tweede premiehengst Tristan ES (Candy de Nantuel x Cumano) werd met 100.000 euro de duurste springhengst.
Hit): Kampioen (Lövsta/Lodbergen) (Bonds Diamond x 360.000 42 euro cat.nr
95.000 Reservekampioen Fidertanz)): 57 Dream euro (Dynamic x cat.nr
130.000 I (For Floriscount): Cat.nr euro reservekampioen Romance x Tweede 68
cat.nr (Dynamic euro Dream x Premiehengst 53 Niro): De 80.000
(Ibiza cat.nr (online x Sven-Erik euro Nederland), 72 inzender: Black): Premiehengst Saeijs 50.000 Painted
120.000 euro (Lövsta) Perfect Franziskus): Premiehengst 86 cat.nr (So x
euro (St. San 120.000 cat.nr x 87 Premiehengst Amour): Emilion
Oldenburg-International premiehengsten Prijzen
Schep Apardi): Pomme (online 72.000 Bomba la de Zwitserland), x 25 Tomba Kampioen de euro la van cat.nr inzender: Egbert Zwethove (Kasanova
Reservekampioen Caretinus): (Asterix euro 1 cat.nr (Zangersheide) 55.000 Couleur de x
(Comme Tweede (Paul il faut euro reservekampioen 70.000 cat.nr Schockemöhle) 12 Calido I): x
(Sosath), cat.nr Premiehengst ES (Candy x inzender euro 100.000 Cumano): Egbert Nantuel 2 Tristan Schep de
Bravour): 24 Premiehengst cat.nr x Schockemöhle) (Paul 39.000 euro Royal (Hickstead White
de bericht nog bijgewerkt, wordt hier. veiling gaande. is de Dit veiling Volg later
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.