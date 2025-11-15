HK Oldenburg: Dressuurkampioen vooor 360.000 euro naar Lodbergen en Lövsta

Rick Helmink Door

De veiling op de Oldenburger Hengstenkeuring in Vechta is in volle gang. De dressuurkampioen cat.nr 42 (Bonds x Diamond Hit) is (tot nu toe) de veilingtopper: voor 360.000 euro werd hij aangeschaft door Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen en Stutteri Lövsta. De door Chris de Gier gefokte en door Egbert Schep voorgestelde springkampioen cat.nr 25 Tomba la Bomba van de Zwethove (Kasanova de la Pomme x Apardi) gaat naar Zwitserland (online koper). Scheps tweede premiehengst Tristan ES (Candy de Nantuel x Cumano) werd met 100.000 euro de duurste springhengst.