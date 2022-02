HK Oldenburg naar januari

De hoofdkeuring van het Oldenburger Verband vindt vanaf dit jaar niet langer plaats in november, maar wordt verschoven naar januari (12-14 januari 2023). Door het verplaatsen van de keuring wordt er meer rekening gehouden met de individuele ontwikkeling van hengsten en het dierenwelzijn.

Jonge hengsten moeten, volgens de richtlijnen van het Duits ministerie van landbouw, op het moment van de keuring minimaal 30 maanden oud zijn. Door de keuring later te houden, kunnen hengsten die later in het jaar geboren zijn, toch voor de keuring worden aangemeld.

De voorselectie van zowel de spring- als dressuurhengsten staat gepland voor eind november 2022. De hengsten worden op de keuring aan de hand gepresenteerd. Dressuurhengsten presenteren zich in het vrijwegen en aan de longe, springhengsten in het vrijbewegen en vrijspringen.

Bron: Oldenburger Verband