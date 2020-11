HK Oldenburg: rommelige online-veiling met 281.000 euro voor reservekampioen

De onlineveiling van de Oldenburger en OS-hengstenkeuring zit er op. Naar het eind toe werd de veiling zeer rommelig (met een storing en afgeslagen paarden die weer terugkeerden in de veiling), maar het resultaat staat inmiddels: vijf hengsten gingen over de ton, daarvan drie (!) springhengsten. Topper werd de dressuurreservekampioen cat.nr 49 (For Dance x Blue Hors Zack) met een prijs van 281.000 euro.