HK Oldenburg: Suarez-zoon met 530.000 euro topper

De dressuurkampioen in Oldenburg, Incredible (Indian Rock x For Romance I), werd door Andreas Helgstrand niet in de veiling gebracht, maar anders had hij zonder twijfel een enorme prijs opgebracht. Nu was de hoogste eer in de hengstenveiling voor de tweede reservekampioen cat.nr 81 (Suarez x Dante Weltino uit de stam van Rubin Royal). Hij gaat voor 530.000 euro naar Klosterhof Medingen (en vergezelt daar de voor 370.000 euro aangekochte Totilas van Hannover). En cat.nr 81 was niet de enige premiehengst die voor meerdere tonnen ging.

Van de tien dressuurpremiehengsten kwamen er zeven in de veiling en alle zeven brachten een ton of meer op. Zes van de zeven gingen over de 200.000 euro en vier over de 300.000 euro. Twee premiehengsten met veel fans, cat.nr 66 (v. Indian Rock) en cat.nr 84 (Valverde x Floriscount), werden door inzender Andreas Helgstrand niet in de veiling gebracht.

Helgstrand koopt er nog twee premiehengsten bij

Helgstrand had dus al twee toppers van de keuring en kocht er nog twee premiehengsten bij: de eerste reservekampioen Cat.nr 61 (Fürst Toto x Royal Classic) voor 250.000 euro en cat.nr 58 (Floricello x Ampere) voor 350.000 euro.

Springkampioen ook naar Global Equestrian Group

En niet alleen dat. Voor de springtak investeerde de Global Equestrian Group (Helgstrand, Beerbaum en Waterland) ook 250.000 euro in de springkampioen Cat.nr 19 (Cornet Obolensky x Cassini I). Daarmee was de kampioen niet de duurste: die eer was voor cat.nr 8 (Chacco-Blue x Fetiche du Pas) met een prijs van 300.000 euro.

Eerste goedgekeurde Jovian voor 370.000 euro

Cat.nr 67 (Jovian x Benaggio), de allereerste goedgekeurde zoon van Jovian, bracht 370.000 euro op. Hij gaat voor dat bedrag niet naar Helgstrand, maar naar Zweden.

Alle prijzen

Prijzen premiehengsten dressuur

Reservekampioen Cat.nr 61 (Fürst Toto x Royal Classic): 250.000 euro (Helgstrand)

Tweede reservekampioen Cat.nr 81 (Suarez x Dante Weltino): 580.000 euro (Klosterhof Medingen)

Cat.nr 58 (Floricello x Ampere): 350.000 euro (Helgstrand)

Cat.nr 60 (Foundation x Bretton Woods): 360.000 euro (Gestüt Schönweide)

Cat.nr 78 (Secret x Stedinger): 304.500 euro (Oekraïne)

Cat.nr 79 (Sezuan x De Niro): 153.000 euro

Cat.nr 82 (Top Gear x Sandro Hit): 215.000 euro (Yara Reichert)

Prijzen premiehengsten springen

Kampioen Cat.nr 19 (Cornet Obolensky x Cassini I): 250.000 euro (Global Equestrian Group)

Reservekampioen Cat.nr 32 (Lord Pezi x Ustinov): 80.000 euro (Hongarije)

Tweede reservekampioen Cat.nr 6 (Cascadello I x Quilot) 65.000 euro (Celle)

Cat.nr 8 (Chacco-Blue x Fetiche du Pas) 300.000 euro

Over de 100.000 euro

Cat.nr 50 (Erdinger x Fidertanz): 170.000 euro

Cat.nr 67 (Jovian x Benaggio): 370.000 euro





Bron: Horses.nl