HK Oldenburg: Volg de keuring live

De hengstenkeuring van het Oldenburger stamboek (OL) en Oldenburg-International (OS) begint vandaag in Vechta met de presentatie op de straat en het longeren. 39 springhengsten zijn toegelaten tot de OS-keuring en datzelfde aantal dressuurhengsten mogen hun opwachting maken op de OL-keuring. Daaronder flink wat Nederlandse inzendingen. De gehele keuring is live te volgen op ClipMyHorse.tv.

Vijf hengsten van Nederlandse eigenaren mogen hun opwachting maken op de keuring. Het gaat om de door Lia van Baalen gefokte Maddox Mart (Hennessy x Bordeaux) van Verhagen Horse Service en de VDL Stud, de recent door Glock aangeschafte Dream of Stallions (Dream Boy x Fürstenball), de door de M. van de Biggelaar gefokte Montreal (Ferdeaux x Johnson) van de VDL Stud en een Morricone x Sir Donnerhall I van Eugene Reesink. Verder kreeg ook de door Tepperik uit Heeten gefokte Mc Dreamy TS (Dream Boy x Fürst Heinrich) een ticket voor de hoofdkeuring. Hij is van Stal Brinkman en Jacques Maree.

Nederlandse fokkers

Verder komt er nog een hengst van eem Nederlandse fokker. Hier gaat het om de door P. Nijssen gefokte Maxim-N (Toto jr x Johnson), die op de Limburgse veulenveiling met 23.000 euro de dressuurtopper was in 2017. Hij werd daar verkocht aan Gestüt Gut Neuenhof die hem nu voorstelt op de keuring.

Springhengsten

Cornet Obolensky zet met vijf aangewezen zonen de toon en verder doet Oldenburg-International zijn naam eer aan met paarden uit allerlei landen. Drie hengsten van Nederlandse (mede)eigenaren doen een gooi naar een dekbrevet. De VDL Stud komt met een Stakkato Gold x Conthargos. A.N. Sporthorses uit Lageland is eigenaar van een Diamant de Plaisir x Lordanos. Tenslotte heeft Team Nijhof Cero du Rouet (Chacoon Blue x Balou du Rouet) in mede-eigendom met fokker Harm Thormählen.

Veilingveulens

Nog drie hengsten hebben een Nederlandse fokker. Freek Hoogenboom uit Lemelerveld fokte Collins Z (Cornet Obolensky x Carpaccio), die nu wordt voorgesteld door Rene Tebbel. Collins Z was kampioen op het eerste Nederlandse Z-Festival en werd op de Z-veiling in 2017 voor 56.000 euro geveild. Bennie Wezenberg fokte uit de moeder van C&G Arrayan, Grandessa (v. Grannus), Mistral W (v. Diamant de Semilly). Deze Mistral W is ook een veilingveulen en werd in 2017 op de Prinsjesdag voor 16.000 euro eigendom van Henrik Klatte, die hem nu voorstelt op de keuring. Tenslotte behoort ook een door J.H.M. Custers uit Hunsel gefokte Cornet Obolensky uit de merrie Diaconda (Diarado x Carthago) tot de toegelaten hengsten.

Programma

Donderdag 21 november

11.00 uur presentatie straat (springhengsten gevolgd door dressuurhengsten)

14.00 uur longeren

Vrijdag 22 november

8.30 uur vrijspringen OS-hengsten

15.00 uur vrijbewegen OL-hengsten

Zaterdag 23 november

9.30 uur kampioenskeuring

11.00 uur Hauptprämiensieger

13.00 uur veiling

16.30 uur Oldenburger Hengstgala

Bron: Horses.nl