HK Oldenburg: Volg de keuring live

De Oldenburger keuring voor dressuurhengsten begint vandaag in Vechta. Om 13.00 uur verschijnen de hengsten op de straat, gevolgd door de presentatie aan de longe. Zaterdag vanaf 11.00 uur staat het vrijbewegen op het programma en maakt de hengstenkeuringscommissie bekend welke hengsten goedgekeurd worden.

32 hengsten staan in de catalogus, daaronder drie Nederlandse inzendingen. Reesink Horses stelt cat.nr 39 (Bordeaux x Quattro B x Grandeur) voor. Samen met Stoeterij Turfhorst stelt Reesink ook cat.nr 56 (Fürstenball x Sandro Hit x Donnerhall) voor. Cat.nr 57 (Habanna x Frühling x Jazz) is geheel Nederlands: hij wordt voorgesteld door zijn fokker Jan van de Wiel uit Waalwijk. Mede-eigenaar is Angelique Nabbe uit Waalwijk.

Programma

Vrijdag 20 november

13.00 uur: straat

15.00 uur: longeren

Zaterdag 21 november

11.00 uur: vrijbewegen

15.30 uur: kampioensring

