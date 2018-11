HK Oldenburg: Volg de keuring live

De Oldenburger keuring begint vandaag om 11.00 uur in Vechta met de presentatie op de straat en vanaf 14.00 uur worden de hengsten gelongeerd. Tussen de dressuurhengsten (OL) twee Nederlandse inzendingen (op papier): cat.nr 74 (Millennium x Donnerball) en cat.nr 62 (For Romance I x Sir Donnerhall I) van Eugène Reesink. Bij de springhengsten (OS) zijn dat er drie: cat.nr cat.nr 36 Vuvuzela Z (Vagabond de la Pomme x Cambrigde) van fokker en eigenaar Anton Vullers (teruggekocht op Prinsjesdagveiling voor 7.500 euro), de door G. van de Winkel uit Smakt gefokte cat.nr 27 (v. For Pleasure uit Carthaga Z v. Carthago) van de VDL Stud en cat.nr 31 (Scendro x Carenzo) van fokker en eigenaar Niels de Bruijn.

Niels de Bruijn heeft nog een fokproduct in Vechta lopen. Cat.nr 37 Vitendro Z (Vigo d’Arsouilles x Contendro I). Die laatste heeft De Bruijn samen met Jan Kemps gefokt en is nu in eigendom van Gerd Sosath. Sosath heeft nog een Nederlands fokproduct op de keuring: de door Van der Linden & Van Gestel uit Heeten gefokte Laidback Luke (Stakkato Gold x Guidam, aangekocht op Veulenveiling Dronten voor 6.000 euro).

Cornet topleverancier

Met zes zonen in de collectie is Cornet Obolensky topleverancier, daarbij staat hij ook twee keer als grootvader op het papier en een keer als overgrootvader.

Twee Nederlandse inzendingen

In voorgaande jaren struikelde je wel eens over de Nederlandse inzendingen in Oldenburg. Nu waren het er twee dressuurhengsten die het redden, de Millennium en de For Romance van Reesink. Verder komt ook de in Borculo voor 16.000 euro door Stoeterij Blue Hors aangeschafte Liborio STMT (Jazz x Ampere) naar Vechta. De fokker: Statement Horses uit Dalfsen. Verder is er wel veel Nederlands bloed met onder andere drie Vivaldi’s en twee Bordeaux’s.

Derde Nederlandse inzending

Cat.nr 66 (Fürstenball x Dancier) staat op papier nog op naam van Pauline Frank uit Elmshorn, maar is van Tim Coomans, Jacques Maree en Koen Brinkman – het Dream Boy-trio.

Grey Flanell uit moeder Springbank II VH

De Zweedse Vastra Hoby Stuteri komt met een halfbroer van Springbank II VH naar de Oldenburger keuring. Het gaat hier om een hengst van Grey Flanell.

For Romance I topleverancier

Met zes zonen op de keuring is For Romance I topleverancier in Oldenburg. Naast de al genoemde For Romance van Reesink komen de hengsten uit moeders van Sevillano xx, Contendro I, Fidertanz, Sir Caletto en Stedinger.

Geen hengsten uit de S-lijn

De S-lijn van Sandro Hit is dit jaar helemaal niet vertegenwoordigd in Vechta. Sandro Hit duikt wel meerdere malen in de moederlijn op. Direct (vier keer als moedersvader en twee keer als vader van de grootmoeder) en ook via zijn zonen San Amour, Sir Donnerhall I en Stedinger. De F-lijn van Florestan I is des te vaker te vinden: veertien keer. Ook is het regelmatig D wat de klok slaat: negen keer.

Programma

Donderdag 22 november

11.00 uur: straat

14.00 uur: longeren

Vrijdag 23 november

09.00 uur: vrijspringen springhengsten (OS)

14.00 uur: vrijbewegen dressuurhengsten (OL)

Zaterdag 24 november

09.30 uur: primering en kampioensring

11.00 uur: Hauptprämiensieger OL & OS

14.00 uur: veiling

16.30 uur: Oldenburger Hengst-Gala

