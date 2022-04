HK Oldenburg: zes hengsten goedgekeurd, Kremlin MD levert kampioen

De Oldenburger zadelkeuring heeft zes goedgekeurde hengsten opgeleverd, precies de helft van de aangeboden twaalf. Voormalig KWPN-kampioen Kremlin MD (v. Governor) leverde met cat.nr 47 Krokant (mv. Bvlgari), de kampioen.

“Een hengst die zich super heeft laten zien op alle momenten. Op de straat, onder de eigen ruiter en ook onder de gastruiter”, aldus de Oldenburger fokkerijleider Bernhard Thoben.

Twee Secrets reservekampioenen

De reservetitels gingen naar twee zonen van Secret. Eerste reservekampioen werd cat.nr 49 Secret’s Hit (Secret x Sandro Hit) en tweede reservekampioen cat.nr 50 Scotland Yard (Secret x Fürst Romancier).

Verder was er een dekbrevet voor cat.nr 42 Fosbury (For Emotion uit de moeder van Woodlander Farouche v. Dimaggio), cat.nr 46 Glory Day (Glamourdale x Londonderry) en cat.nr 56 Sezurano (Sezuan x Rubin Royal OLD).

Vijf van de zes goedgekeurde hengsten (cat.nr 56 niet) komen in de veiling.

Bron: Horses.nl