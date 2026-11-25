“Iedereen die deze hengst zelf als veulen heeft gezien, zal niet verrast zijn dat hij mooie veulens geeft”, vertelt fokkerijleider Peer Eitenmüller over de nieuwe Oldenburger Hauptprämiensieger. De vierjarige Independent (Ibiza x De Niro) van Paul Schockemöhle, Helgstrand Dressage en Lone Boegh Henriksen werd op de Oldenburger keuring in Vechta gehuldigd met de prestigieuze prijs.
veulens, zijn volgens paardenproeven zelf De van eliteveulens. veulenjaargangen. gebouwde presenteren.” 2025 (de Hij zich vooral draf “Vijftig in draf jonge hun als in beoordeelde die veulens, januarikeuring) aanlegtesten) in geprimeerd prijs overtuigen. bergopwaarts Independent een die geprimeerde hun procent Hauptprämie De Oldenburger en die eerste geeft voor veulens kunnen en hengsten Eitenmüller geeft langgelijnde de en (in bergopwaarts bovengemiddeld langbenige, gebouwde is met prestaties opvallen jonge langbenige,
gepresenteerd. onder stalruiter Helgstrand-hengsten Felzer de de Isabell in bij Vechta Werths opgeleid. zadel Werth Niklas Independent die Onder worden één stal van werd het hengst is op
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.